Érick Gutiérrez se mantiene separado del primer equipo de Chivas pese a que la directiva fracasó en su intento de encontrarle acomodo en el último mercado de fichajes, por lo que el mediocampista estaría entrenando por separado, alejado del resto de los jugadores de Liga MX.

Pese a los intentos de la directiva de encontrarle un nuevo equipo, el Guti dejó en claro que no tenía deseos de abandonar al Guadalajara y por si fuera poco, tampoco de reducir su salario para marcharse a otro club, por lo que sigue sin jugar en todo el 2026.

Sin embargo, Gutiérrez Galaviz sorprendió a todos al reaparecer en redes sociales al dedicarle un mensaje a José Castillo tras subir una fotografía junto a las leyendas del Barcelona, Carlos Puyol y Xavi Hernández.

“Me hubieras avisado para ir“, escribió el Guti en respuesta a la foto del defensor, desatando una serie de respuestas de parte de muchos aficionados rojiblancos que le pidieron quedarse en el redil.

¿Cuáles son las opciones para Érick Gutiérrez para este 2026?

Al Guti le restan dos años de contrato, por lo que el panorama es que el Guadalajara seguirá pagándole todo su salario durante el tiempo que le quede ligado a la institución; sin embargo, la directiva seguiría ofreciéndolo en la MLS para tratar de que retome su carrera futbolística, debido a que existiría buena relación entre el futbolista y la directiva pese a la decisión de dejarlo fuera de planes, la cual fue principalmente de Gabriel Milito.