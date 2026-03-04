Chivas se ha convertido en una de las canteras que más impulsa jugadores en todo México, por lo que constantemente van surgiendo más y más futbolistas que están probando fortuna dentro del Rebaño e inclusive en otros clubes, en donde una de esas joyas perdidas está comenzando a brillar en Liga de Expansión.

Luis Puente es un delantero que deslumbró a todos en fuerzas básicas; sin embargo, múltiples lesiones de ligamento cruzado anterior fueron retrasando su proceso de formación y consolidación, por lo que Fernando Hierro decidió darle salida en 2023 mandándolo al Pachuca como parte de la operación para fichar a José Castillo.

En aquel convenio, el directivo español colocó una cláusula de recompra para la escuadra de los Tuzos, en el que el conjunto rojiblanco tendría preferencia para poder recomprar la carta del atacante si así lo quisiera durante un lapso determinado y en un monto fijado entre ambos clubes.

Sin embargo, Luis Puente no pudo brillar con los hidalguenses, por lo que ahora fue mandado al Atlante durante este Clausura 2026, en donde se estaría preparando para dar el salto a la Liga MX en el próximo semestre cuando se cambie la franquicia con la del Mazatlán.

¿Chivas aún tiene cláusula de recompra con Luis Puente en Atlante?

Pese al acuerdo que habrían alcanzado con el Pachuca, la realidad es que en la actualidad el delantero ya no tiene ningún vínculo con el Guadalajara, por lo que si Chivas estuviera interesado en sus servicios debería ir a comprarlo como a cualquier otro futbolista según confirmó el reportero de ESPN, Jesús Bernal.

“Ojalá que la siga reventando, ojalá que se convierta en un buen talento este joven. Desafortunadamente Chivas no tiene ningún derecho sobre él, ya no lo hay“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo va Luis Puente en la tabla de goleo del Clausura 2026 en Liga de Expansión?