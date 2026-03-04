La victoria de los Diablos Rojos del Toluca ante Pumas en la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026 favoreció al Club Deportivo Guadalajara, luego de no ver actividad entre semana debido a que el juego contra León se pasó para el 18 de marzo.

El triunfo del equipo de Antonio Mohamed evitó que nuestras Chivas bajaran hasta el cuarto lugar de la tabla de clasificación, pues un triunfo del conjunto universitario hubiera provocado esta dolorosa caída.

Cabe mencionar que pase lo que pase en la actividad del miércoles, el Rebaño Sagrado finalizará la Jornada 9 en la tercera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 18 unidades, producto de seis victorias y dos derrotas.

Si el Club Deportivo Guadalajara no quiere complicarse más las cosas en la tabla de clasificación tiene que vencer como dé lugar a los Rojinegros del Atlas, así como imponerse a los “Esmeraldas” para recuperar terreno de cara a la segunda parte del campeonato.

¿Cuándo es el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?

Destacar que el Clásico Tapatío entre los Rojinegros del Atlas y el Club Deportivo Guadalajara, como parte a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, se celebrará este sábado 7 de febrero en la cancha del Estadio Jalisco, a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Canal 2, TUDN y VIX+.