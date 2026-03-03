Después de dominar por varias semanas la tabla general del Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara se ha metido en problemas, consecuencia de las derrotas ante Cruz Azul y Toluca.

Con la victoria del conjunto de La Máquina ante Santos Laguna, nuestras Chivas no tienen ninguna posibilidad de recuperar este fin de semana la cima de la clasificación.

Ni derrotando a los Rojinegros del Atlas en el Clásico Tapatío recuperaría el primer escalón, pues en estos momentos registran 18 unidades, mientras que Cruz Azul suma 22 puntos.

Además, escuadras como Toluca, Pumas y Pachuca, también se encuentran peleando las primeras posición, así que no hay margen de error contra los “Zorros”, ya que un descalabro podría provocar bajar varios lugares en la tabla general.

Chivas se complicó el Torneo Clausura 2026 con las derrotas ante Cruz Azul y Toluca.

Aunque eso sí, todavía tiene el encuentro pendiente ante León, pero este se llevará a cabo el 18 de marzo, después de que se celebre la Fecha 11, donde los pupilos de Gabriel Milito se medirán a Santos Laguna, el peor equipo en lo que va del Torneo Clausura 2026.

Así marcha en estos momentos la tabla general del Torneo Clausura 2026

Cabe mencionar que el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas se llevará a cabo este sábado 7 de febrero en la cancha del Estadio Jalisco, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Canal 2, TUDN y VIX+.