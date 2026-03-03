Chivas es uno de los clubes más grandes e importantes de todo el continente, por lo que no todas las personas son capaces de lidiar con el peso de la camiseta rojiblanca, ya sea como futbolista o como directivo, tal fue el caso de Marcelo Michel Leaño.

El Ajedrecista trató de abrirse un espacio en el futbol mexicano, principalmente en el Guadalajara en donde fungió como directivo en dos etapas y posteriormente como entrenador; sin embargo, no pudo alcanzar el éxito en ninguna de sus tres etapas.

Desde que se fue del chiverío, Marcelo Michel Leaño se mantuvo alejado de los reflectores, aunque sigue emprendiendo en diversos rubros, por lo que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló cuáles son sus nuevos trabajos fuera del Rebaño Sagrado.

“Marcelo Michel Leaño ha comenzado a tomar notoriedad en las últimas semanas. Ya fue directivo de Chivas cuando estuvo Johan Cruyff, después volvió a ser directivo encargado de todo el proyecto de fuerzas básicas. Posteriormente se convirtió en entrenador del Guadalajara y luego desapareció del radar.

“Dentro de las funciones que tiene, totalmente fuera de la institución, Marcelo Michel Leaño ahora está organizando partidos, que fue el caso del Clásico de Leyendas de Real Madrid contra Barcelona, en donde estuvo muy metido en esa organización.

“Además de esto, me platican que se dedica a dar conferencias. Hace charlas hablando de liderazgo y este tipo de gestiones. De igual manera escribió un libro. Sigue metido en todo este mundo del futbol y otras cosas”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo le fue a Marcelo Michel Leaño como DT de Chivas?

El entrenador dejó su puesto como Presidente de Futbol Institucional para adoptar el rol de entrenador interino tras la destitución de Víctor Manuel Vucetich; sin embargo, se le ratificó y se le dejó como timonel de forma definitiva.

El Ajedrecista dirigió al chiverío en 22 partidos, con un saldo de 5 triunfos, 9 derrotas y 8 descalabros, con una efectividad del 36 por ciento, siendo uno de los peores registros en toda la historia del club.

Marcelo Michel Leaño prometió triunfar en Europa, en la Liga MX y hasta ganar un Mundial con México

Cuando dirigió a Venados de Mérida, la Liga MX le realizó una entrevista en donde habló de forma ambiciosa, asegurando que ganaría todo en el futbol mexicano, se iría a Europa y conquistaría todo para después regresar a la Selección Mexicana y ganar el Mundial con el Tricolor.

Presentó a la afición como “refuerzo”

En una de sus ideas motivacionales, citó a conferencia de prensa de cara al Apertura 2012 cuando trabajaba como Coordinador Deportivo, en donde causó risas en toda la Liga MX al anunciar a la afición como el refuerzo del Guadalajara de cara a ese torneo junto a John Van’t Schip y Héctor Reynoso, quien era el capitán rojiblanco.