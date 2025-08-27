En las Chivas de Guadalajara lo que parecía un gran idea, está siendo una pesadilla de la que no han podido despertar. Con Gabriel Milito al mando cuentan con números muy pobres que apenas superan lo que hizo uno de los peores entrenadores que han tenido en la era de la familia Vergara que es Tomás Boy.

El Rebaño Sagrado ha disputado ocho partidos con el técnico argentino en el banquillo. Cinco de ellos han sido dentro del Torneo Apertura 2025 y tres más en la Leagues Cup. El saldo es sumamente vergonzoso con solo dos victorias, cuatro derrotas y dos empates, aunque se puede considerar la dificultad de haber viajado a Estados Unos y el trajín de salir del país para el torneo entre clubes nacionales y los de la Leagues Cup.

En este sentido, Milito apenas supera a Tomás Boy, quien llegó para los últimos cuatro partidos del Clausura 2019 de los cuales gano dos y empató dos. Pero en el Apertura 2019 arrancó en el banquillo y tras sus primeros ocho duelos, ganó dos, perdió cuatro y empató dos, aunque estos encuentros fueron todos de Liga MX.

Leaño tuvo mejores números que Milito. Foto: Imago7/ Lorena Barba

Por su parte, Marcelo Leaño asumió las riendas de Guadalajara en el 2021 cuando despidieron a Víctor Manuel Vucetich en el Apertura 2021, donde disputó nueve partidos, ganó dos, empató cuatro y perdió tres. Para el Clausura 2022 arrancó el certamen y en los primeros ocho duelos sumó tres victorias a cambio de una derrota y cuatro empates.

El verdadero problema del estratega mexicano es que ligó tres descalabros consecutivos entre las fechas 10 y la 13, donde solo pudo sumar un punto de 12 posibles y fue ahí cuando llegó Ricardo Cadena para meter al equipo al Repechaje luego de cinco triunfos consecutivos.

Gabriel Milito tiene cuatro duelos cruciales

Las Chivas recibirán a Cruz Azul este sábado 30 de agosto en un partido por la Jornada 7 en el Estadio Akron. En la Fecha 8 visitarán al América en el Clásico Nacional, después tendrán dos duelos más en casa. Uno frente a Tigres de la UANL, en un encuentro pendiente de la Jornada 1 y después por la Fecha 9 le harán los honores a Toluca, estos cotejos será cruciales en el futuro de Milito.