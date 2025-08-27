Las Chivas de Guadalajara no pueden perder de vista lo que se viene para el entrenador Gabriel Milito en los siguientes cuatro partidos, donde el principal objetivo es salir de los últimos lugares de la tabla general, de lo contrario la directiva tendrá que tomar cartas en el asunto.

Para nadie es un secreto que los altos mandos del Rebaño Sagrado no se tocan el corazón a la hora de acabar con sus proyectos de la noche a la mañana y en este caso, si Milito no puede revertir la situación, ha empezado a sonar el nombre de Fernando Ortiz como una posibilidad para asumir las riendas del equipo en el resto del Apertura 2025.

Ortiz es un entrenador que ya tuvo un paso por América, Monterrey y Santos Laguna, donde tampoco le ha ido como se esperaba. Pero de acuerdo al portal Soy Futbol, el estratega argentino es un perfil que le gusta a la dirigencia comandada por Amaury Vergara, por lo que estaría en la mira para suplir a Milito en caso de ser necesario.

Ortiz dirigió por última vez en México a Santos Laguna en 2024. FOTO: IMAGO7

Fue en noviembre del 2024 cuando ESPN reportó que Alejandro Manzo, directivo de Chivas, había sondeado al Tano Ortiz para asumir las riendas de los rojiblancos: “La baraja que tiene Chivas y que confirmamos, el caso de Benjamín Mora y Fernando Ortiz. Se han preguntado quiénes son los que han contactado a estos técnicos, quién ha buscado a los relevos de Arturo Ortega y ha sido Alejandro Manzo quien ha tenido contacto con los entrenadores”, reveló el periodista Diego Yvey.

¿Cómo le ha ido a Fernando Ortiz en la Liga MX?

El Tanto Ortiz llegó al banquillo del América en el 2022 para suplir a Santiago Solari. Sus resultados siempre fueron los mismos, llevó a las Águilas a tres semifinales consecutivas y nunca pudo pelear por el campeonato porque terminó eliminado.

Con Monterrey estuvo del 2023 al 2024 y accedió a cuartos de final, a unas semifinales y en su tercera campaña fue despedido a medio torneo. En el 2025 dirigió a Santos Laguna en el Clausura, pero tuvo muchos problemas con un equipo modesto y concluyó en el último lugar de la tabla general.