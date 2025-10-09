El próximo fin de semana Chivas enfrentará nuevamente en esta segunda parte del año a América, pero en esta ocasión en un amistoso en Estados Unidos. En medio de este contexto, Gabriel Milito confirmó no solo esta mañana a los convocados para el Clásico Nacional, sino que además implícitamente dejó claro que en su equipo están cepillados Eduardo García y Raúl Martínez.

A lo largo de los últimos días se habló mucho del próximo mercado de pases del Guadalajara a pesar de que se está transitando el Apertura 2025. Diferentes reportes hablan que saldrían referentes como Gilberto Sepúlveda y talentos importantes como el caso de Yael Padilla, quien hoy se encuentra en la Selección Nacional de México Sub-20.

El sábado Chivas volverá a tener acción en medio de la fecha FIFA cuando enfrente a América en Estados Unidos. Debido a este motivo, Gabriel Milito confirmó una lista de convocados de 22 entre los que se destaca la presencia de los canteranos Raúl Martínez Amezcua y Maximiliano Bustos, sumado a la presencia de portero juvenil Robinho Romero.

Gabriel Milito no tiene en cuenta a Raúl Martínez y a Eduardo García. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, el entrenador argentino confirmó, implícitamente, que tiene cepillados del equipo a Eduardo García y Raúl Martínez. Cabe destacar que ninguno de los dos fueron tenidos en cuenta a diferencia de la citación de Isaac Brizuela y Javier Hernández, dos veteranos que no tienen regularidad en el Apertura 2025.

¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs. América?

Como decíamos, Chivas volverá a enfrentar a América el próximo sábado 11 de octubre State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El duelo se llevará adelante a las 21:00 horas del Centro de México y se podrá ver por la señal de TUDN, en el Canal 9 de TV Abierta y por la plataforma de Vix Premium.