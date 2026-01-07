Gabriel Milito le ha cambiado la cara al Club Deportivo Guadalajara con un futbol atractivo, el cual los hizo competir con las grandes plantillas del balompié azteca durante el Torneo Apertura 2025, donde llegaron hasta los Cuartos de Final.

La forma en que ha jugado Chivas gusta mucho, por lo que Néstor de la Torre considera que el estilo que ha implementado el estratega argentino debe ser una filosofía institucional en Verde Valle, ya que es la única forma en que podrá competir.

“Me gusta, me gusta el estilo, me gusta la forma de jugar, esa dinámica que espero de Chivas. Ver un Guadalajara con el mismo sistema, creo que es la única forma que Guadalajara puede competir“.

El exdirectivo recalcó la desventaja con la que compite el Rebaño Sagrado de jugar únicamente con elementos mexicanos, así que una idea de juego clara puede compensar esa diferencia.

“Con este tipo de juego, con dinámica, con velocidad, con el dos contra uno,solidaridad para poder defender y recuperar el balón, creo que es el estilo por el cual Guadalajara puede competir de tú a tú con cualquiera de estos equipos”, señaló.

“Este sistema lo debe de tener la institución como un sistema institucional, no que un entrenador venga y lo imponga. Es la forma en que Guadalajara realmente va a poder competir en el torneo mexicano”, finalizó.

¿Cuándo debuta Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara hace su debut en el Torneo Clausura 2026 este sábado 10 de enero ante los Tuzos del Pachuca, partidos a disputarse en la cancha del Estadio Akron, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.