Armando “Hormiga” González se llevó todos los reflectores en el Torneo Apertura 2025 del futbol mexicano luego de convertirse en el campeón de goleo, provocando con esto la atención de otras escuadras tanto de nuestro país como del extranjero.

Y es que de acuerdo con medios brasileños, el Clube do Remo se encuentra interesado en sus servicios debido a que la “Hormiga” es del agrado de Juan Carlos Osorio, técnico de dicho equipo.

El colombiano, quien fuera el entrenador de la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia 2018, habría puesto el nombre del canterano del Club Deportivo Guadalajara en la lista de posibles fichajes para reforzar su ataque.

Juan Carlos Osorio tiene en la mira a Armando González.

Sin embargo, no ha trascendido más información sobre este acercamiento, pero si el Club do Remo se quisiera llevar a la nueva joya de Chivas tendría que desembolsar una buena cantidad de dinero, pues su cláusula de salida supera los 15 millones de dólares.

¿Cuál es el valor de la cláusula de salida de Armando González en Chivas?

Armando “Hormiga” González es el delantero del momento en el baompié azteca y si el club recién ascendido en Brasil quiere llevárselo tendrá que pagar 18 millones de dólares de su claúsula de rescisión, de acuerdo con Zonaremista, es decir, poco más de 323 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.

Cabe mencionar que el artillero azteca y Chivas debutarán en el Torneo Clausura 2026 este sábado 10 de enero en la cancha del Estadio Akron cuando reciban a los Tuzos del Pachuca, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.