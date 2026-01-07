Este miércoles 7 de enero, Paulo César “El Tilón” Chávez se encuentra cumpliendo años y el Club Deportivo Guadalajara aprovechó sus redes sociales para unifrse a las felicitaciones y destacar su exitoso paso por el equipo más grande del futbol mexicano, pues dejó un legado importante dentro y fuera de la cancha.

“El Tilón” Chávez llegó a las Chivas cuando tenía apenas 9 años de edad, gracias a que fue observado por visores de la institución durante un partido con motivo de un aniversario del equip y fue a partir de ese momento que comenzó a escribir su gran historia con el Rebaño Sagrado.

El Club Deportivo Guadalajara destacó que su debut fue a los 17 años de edad durante la Temporada 1993-1994. No obstante, fue en el Verano de 1997 cuando ganó la décima estrella con Chivas, aportando en la Final de Vuelta un gol al minuto 51 y que significó el 2-0 contra Toros Neza en el Estadio Jalisco.

“Por tu compromiso y amor por estos colores, toda la Nación Rojiblanca se une para desearte: ¡Feliz cumpleaños, ‘Tilón’!”, escribió en un comunicado el Rebaño Sagrado.

“El Tilón” ganó un título con Chivas.

¿Quién fue el más grande ídolo de “El Tilón” Chávez?

En el comunicado que compartió el Club Deportivo Guadalajara se lee que el más grande ídolo de “El Tilón” Chávez fue Benjamín Galindo. De hecho, en entrevista ha mencionado que tuvo la oportunidad de conocer al “Maestro” de cerca, pues en ocasiones le daba un “aventón a su casa” y fue entonces que descubrió la sencillez de Benjamín Galindo.