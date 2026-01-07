El Club Deportivo Guadalajara se sigue preparando para su partido de la Fecha 1 del Torneo Clausura 2026 ante los Tuzos del Pachuca y todo parece indicar que Hugo Camberos arrancará como titular.

Y no es para sorprender, el futbolista mexicano se le vio bastante bien en los compromisos de preparación del Rebaño Sagrado, logrando ganarse la confianza de Gabriel Milito después de que el argentino lo borrara por cumpleto en el Torneo Apertura 2025.

De hecho, durante toda la pretemporada, el CM del Club Deportivo Guadalajara le ha estado dando reflectores en las diferentes plataformas y este miércoles no fue la excepción con una fotografía bajo la leyenda: “Preparando todo para nuestro debut”.

Así que, esperemos que Hugo Camberos responda a la confianza de Gabriel Milito en el Torneo Clausura 2026, donde Chivas buscará superar lo hecho del semestre pasado, llegando de forma directa a los Cuartos de Final.

Hugo Camberos se perfila para ser titular ante Pachuca.

¿Cuándo es el debut de Chivas en el Clausura 2026?

El debut del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026 será este sábado contra los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Akron, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y el encargado de impartir justicia sera nada más y nada menos que Marco Antonio Ortiz.