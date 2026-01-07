Las críticas no paran para Óscar Whalley luego de error que cometió en el partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Leones Negros del domingo pasado que provocó el gol de Jesús Brígido apenas al minuto 3.

En esta ocasión fue el periodista Jesús Hernández, quien en el pódcast “4en el área” pidió la salida del portero de 31 años de edad, pero el comunicador lo hizo con contundentes palabras.

“¿Cómo carajos llegó Óscar Whalley a parar en el equipo de las multitudes? A quién le debemos un favor, de quién es amigo, cómo llegó Óscar Whalley, queremos claridad”, mencionó “Chuy” Hernández.

“Yo ya no pido refuerzos, yo ya no pido al “Toro” Guzmán, pido que se largue este portero de futbolito, pido que se largue un portero tan malo. Jesús Brígido corrido de Chivas, lo humilló, le hizo un gol rídiculo”, agregó Jesús Hernández.

El video continúa recordando los errores de Óscar Whalley desde su llegada a las Chivas. Incluso, uno de los compañeros de “Chuy” Hernández llamó “mierda” al arquero del Rebaño Sagrado.

¿Desde cuándo Óscar Whalley es portero de Chivas?

Fue bajo la dirección deportiva de Fernando Hierro cuando Óscar Whalley llegó al Club Deportivo Guadalajara para competir por el puesto en esto entonces con Miguel Jiménez, en verano de 2023.