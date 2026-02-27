Gabriel Milito y la directiva de Chivas tomaron una drástica decisión hace unos meses al dejar fuera del plantel del primer equipo a varios jugadores como Alan Pulido y Érick Gutiérrez, quienes no pudieron ser acomodados en otro club durante este mercado de fichajes del Clausura 2026.

Es por eso, que ambos futbolistas siguen vinculados al Guadalajara pese a que siguen sin ser contemplados para jugar en la Liga MX, por lo que deben seguir apegándose al reglamento de la institución en todo momento.

Sin embargo, en días recientes el delantero tamaulipeco compartió en sus redes sociales algunas fotografías en Tulum de fiesta con algunas amistades, gesto que no pasó desapercibido por los aficionados rojiblancos que se manifestaron en su contra de inmediato.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, reveló que la directiva del chiverío no puede sancionarle económicamente pese a dichos comportamientos, ya que no habría faltado a entrenar en el horario que le corresponde y porque en las imágenes no aparece con un mal comportamiento o consumiendo alguna bebida alcohólica.

“Por si alguien tiene la duda de si esto le hace acreedor a algún tipo de castigo o sanción. No es una fotografía del día de hoy, seguramente fue tomada en su día de descanso.

“Preguntaba y dado de que no está ingiriendo bebidas alcohólicas en estas imágenes, tampoco es sujeto de sanción económica. Puede irse de fiesta a donde le pegue la gana en sus días de descanso”, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube.

¿Cuánto dinero recibirá Alan Pulido en todo el 2026 sin jugar con Chivas?

El delantero que aún pertenece al Guadalajara tiene un salario de 1.8 millones de dólares al año, es decir, en todo el año recibirá una cifra superior a los 27 millones y medio de pesos, sin tener que jugar ni un minuto.