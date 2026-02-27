Chivas sorprendió a propios y extraños de la Liga MX al confirmar este viernes que Luis Romo está de regreso en la convocatoria para el duelo contra Toluca; sin embargo, los tiempos de recuperación de su lesión no estarían concordando con lo planeado por médicos e incluso, por la Selección Mexicana.

El Tanque sufrió una lesión muscular en la recta final del partido del Guadalajara frente al Mazatlán, por lo que se perdió los partidos contra América y Cruz Azul; sin embargo, reportes extraoficiales aseguraban que su recuperación tardaría hasta seis semanas.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que el reporte que se filtró a la prensa y el que habría recibido la Selección Mexicana no respaldan que esté en condiciones de jugar contra el Toluca, por lo que sería el sacrificado de último minuto.

“El tema de Luis Romo no me da tranquilidad. Cuando el origen de la lesión, varios periodistas consultamos a la gente que atendió los exámenes de Luis Romo y a todos nos dieron más o menos el mismo dato: de 4 a 6 semanas, un desgarro de grado 2. Este mismo informe se le entregó al cuerpo técnico de la Selección Nacional.

“No me sorprendería nada que Luis Romo fuera el elemento que quede fuera de la convocatoria y solamente esté ahí por lo que significa como capitán para el grupo, lo que puede aportar y sientan el respaldo de su capitán. No me sorprendería que él fuera el cepillado”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Convocatoria completa de Chivas para enfrentar al Toluca

– Raúl Rangel

– Óscar Whalley

– Richard Ledezma

– Miguel Gómez

– Miguel Tapias

– Diego Campillo

– José Castillo

– Gilberto Sepúlveda

– Luis Romo

– Rubén González

– Bryan González

– Omar Govea

– Brian Gutiérrez

– Daniel Aguirre

– Efraín Álvarez

– Yael Padilla

– Roberto Alvarado

– Hugo Camberos

– Santiago Sandoval

– Armando González

– Ángel Sepúlveda

– Ricardo Marín

¿Cuándo se jugará el Toluca vs. Chivas del Clausura 2026?

El duelo de los dos equipos que mejor juegan en toda la Liga MX se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero en la cancha del Nemesio Diez, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.