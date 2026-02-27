Chivas está por visitar al bicampeón de la Liga MX cuando enfrente al Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez, en un partido que apunta a ser uno de los mejores de todo el Clausura 2026 debido a las propuestas ofensivas de ambas instituciones.

Sin embargo, dentro del Guadalajara están conscientes de que es necesario derrotar a todos los adversarios, por lo que el mediocampista Omar Govea dejó en claro que dejarán todo en la cancha para conseguir el triunfo y retener el liderato, aunque saben que deberán exigirse al máximo.

“Buscaremos como siempre, tomar responsabilidad, ser responsables de lo que nos estamos jugando y seguir peleando por estar en la punta, hasta el final.

“Son buenas pruebas. Toluca llega de repente a modificar a línea de 5 o línea de 4, pero nosotros salimos a ganar, siempre salimos con esa intención de asumir el juego, de tener el control, de atacar. Normalmente no vamos a pensar en qué va a pasar. Es una buena prueba para demostrar de qué está hecho el equipo.

“El partido pasado fue una derrota, sí, pero son buenos puntos que hay que resaltar y no perder el foco. Si seguimos por ese camino, creemos en el proyecto, en nosotros mismos, en el cuerpo técnico, la directiva, me parece que se pueden conseguir cosas buenas enfrentando a estos rivales también”, explicó el mediocampista en palabras para Chivas TV.

¿Cuándo se jugará el Toluca vs. Chivas del Clausura 2026?

El duelo de los dos equipos que mejor juegan en toda la Liga MX se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero en la cancha del Nemesio Diez, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.