Armando González recién está iniciando su carrera como futbolista profesional; sin embargo, ya ha comenzado a tener muchos logros por su talento goleador, por lo que es considerado como el mejor delantero mexicano del momento dentro de la Liga MX.

Hay especialistas que consideran que hay otros delanteros mejores que el atacante de Chivas, en donde el primero en la lista sería Paulinho, quien tiene un tricampeonato de goleo; sin embargo, el exjugador del Guadalajara, Francisco Palencia exigió respeto para el atacante rojiblanco.

En un debate entre varios especialistas, el Gatillero salió en defensa de la Hormiga, asegurando que está compitiendo de tú a tú con el atacante del Toluca, por lo que no debe ser visto como un delantero de inferior capacidad que el portugués.

“Una cosa es la historia y otra cosa es lo que está sucediendo en este momento y en este momento, el chico le está compitiendo el campeonato de goleo y ya lo compartió la temporada pasada. Lo que pasa en el momento es que sí está compitiendo bien el chico. ¿Por qué minimizarlo?

“A mí me encanta cómo juega Paulinho, la definición que tiene y cómo se mueve, pero en este momento la Hormiga le está compitiendo muy bien. Da igual que tengas, tres, dos o una, pero ha metido goles y está ahí, compitiendo con él en el torneo“, declaró el exdelantero en Fox Deportes.

¿Cuándo se jugará el Toluca vs. Chivas del Clausura 2026?

El duelo de los dos equipos que mejor juegan en toda la Liga MX se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero en la cancha del Nemesio Diez, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

Así va la tabla de goleo del Clausura 2026