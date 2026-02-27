Mateo Chávez protagonizó una imagen alarmante en el duelo entre AZ Alkmaar y Noah, cuando en una disputa por el balón cayó directamente sobre su hombro, provocando que se le zafara de manera aparatosa. El lateral mexicano tuvo que abandonar el terreno de juego de inmediato y dirigirse al vestidor para recibir atención médica, encendiendo las dudas sobre la posible gravedad de la lesión y su impacto de cara al Mundial.

Por ahora, Chávez está a la espera de realizarse estudios más profundos en ligamentos y tendones que determinen si existe algún daño adicional. No obstante, ya fue sometido a una radiografía que descartó cualquier afectación ósea. El diagnóstico preliminar apunta únicamente a una luxación, lo que abre la puerta a una recuperación relativamente rápida, estimada en alrededor de una semana si no se detectan complicaciones.

La noticia representa un alivio para Chivas por partida doble. Primero, porque se trata de un canterano muy querido dentro de la institución, y tanto la afición como quienes compartieron vestidor con él esperan verlo de vuelta cuanto antes. Segundo, porque su pronta recuperación evitaría que el Guadalajara pierda otro elemento en plena Liguilla. Tras conocerse la lesión, muchos señalaban que su lugar en Selección podría recaer en Bryan González, afectando directamente al plantel rojiblanco.

Si bien el Cotorro tiene condiciones para competir por un sitio mundialista, todo indica que para Javier Aguirre los laterales izquierdos de cabecera son el propio Mateo Chávez y Jesús Gallardo. En caso de un eventual llamado a González, lo más probable es que no partiera como titular, lo que habría significado perderlo en la Liguilla sin garantías reales de protagonismo con el Tri.

Mateo Chávez ha tenido una gran temporada con el AZ Alkmaar

Mateo Chávez se adaptó con rapidez al futbol neerlandés. A pocos meses de su llegada al AZ Alkmaar, se ha consolidado como una pieza habitual en el esquema del equipo, acumulando 28 partidos en la temporada y aportando dos asistencias. Su impacto inmediato en Europa refuerza su candidatura mundialista, por lo que la confirmación de que su lesión no es de gravedad se convierte en una noticia inmejorable de cara a los próximos meses.