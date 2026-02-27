El gran momento de Chivas en el Clausura 2026 también ha provocado que el club se convierta en la base de la Selección Mexicana en los partidos recientes donde únicamente participaron futbolistas de la Liga MX. Conforme se acerca el Mundial, cada vez son más los rojiblancos que levantan la mano para colarse en la lista definitiva de Javier Aguirre, un escenario que, si bien es positivo en lo individual, podría convertirse en un problema mayúsculo para el Guadalajara en plena Liguilla.

No hay que olvidar que los clubes del futbol mexicano acordaron ceder a sus seleccionados durante la Liguilla para que el cuerpo técnico nacional pueda trabajar con una concentración prolongada rumbo a la Copa del Mundo. Bajo ese contexto, el periodista David Faitelson ya anticipa un panorama complicado para el Rebaño Sagrado si varios de sus titulares son requeridos por el Tri en el momento más decisivo del semestre.

El ahora analista de TUDN reconoció públicamente el nivel que atraviesa Chivas y destacó que varios de sus jugadores están haciendo méritos suficientes para meterse en la convocatoria final. Si bien consideró que sería una gran noticia tanto para los futbolistas como para la Selección Mexicana, también advirtió que representaría “una muy mala noticia para el Guadalajara”, que podría quedarse sin piezas clave en la fase final del campeonato.

Faitelson señaló como candidatos firmes a Richard Ledezma, Armando González, Roberto Alvarado, Raúl Rangel y Luis Romo, además de subrayar que Brian Gutiérrez también dejó buenas sensaciones ante Islandia. Si este pronóstico se concreta, Chivas podría perder hasta seis jugadores habituales en su once titular justo en la Liguilla, un escenario que complicaría seriamente sus aspiraciones al título.

David Faitelson se suma a exigir a Armando González en el Mundial con la Selección

Quien más llamó la atención del periodista fue Armando González. Faitelson destacó su rendimiento tanto con el Guadalajara como con la Selección, especialmente tras su gol y asistencia frente a Islandia, actuaciones que elevaron su candidatura. A partir de ese desempeño, aseguró que el delantero “se ha ganado a pulso un lugar en el Mundial”, aunque dejó claro que la última palabra la tendrá Javier Aguirre al momento de definir la lista definitiva.