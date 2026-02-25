Como se sabe, la Selección Mexicana volverá a tener acción en Querétaro cuando enfrente a Islandia con siete jugadores del Guadalajara. En medio de este contexto, dan a conocer que el cuerpo técnico de Gabriel Milito y Chivas presionan a Javier Aguirre y su equipo para que envíen reportes sobre el estado de los jugadores. A su vez, el técnico argentino los quiere sí o sí el mañana en el entrenamiento.

No hay dudas de que esta noche en el Estadio la Corregidora todo el mundo estará al pendiente de lo que suceda con la seguridad, mientras que varios rojiblancos que sus ojos estarán puestos en los jugadores que fueron citados por el vasco para terminar de delinear la lista de cara a la Copa del Mundo 2026.

En medio de este contexto, César Huerta reportó que Gabriel Milito y Chivas no han parado de insistir a la Selección Mexicana que les pase reportes inmediatos sobre cómo se encuentran cada uno de los jugadores en los entrenamientos. A su vez, revelaron que hay preocupación por el regreso de los futbolistas.

Gabriel Milito quiere saber qué pasa con los jugadores de Chivas en la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

“Muy al pendiente del regreso de los futbolistas y evitar cualquier tipo de retraso porque si no se pueden llegar se avientan sin estar toda la semana sin entrenar con el Guadalajara”, reportó el periodista de Diario AS en referencia al retraso que sufrió tras el amistoso post Bolivia. Y agregó: “Me decían que le han entregado reportes diarios sobre cómo están sus futbolistas para que el cuerpo técnico aquí sepan cómo estuvieron (…) También hay un apuro sobre cómo está el estado de la cancha de Querétaro”.

¿A qué hora se juega Toluca vs. Chivas?

Como se sabe, Chivas enfrentará el próximo sábado a Toluca por la jornada 8 del Clausura 2026 a las 17:00 del Centro de México en el Estadio Nemesio Diez. El partido se podrá ver por Azteca Deportes, mientras que en Estados Unidos por Televisa.