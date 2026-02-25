Chivas se prepara para el juego contra Toluca sin la mitad del equipo titular debido a que se encuentra convocado con la Selección Mexicana para enfrentar a Islandia. Sin embargo, Gabriel Milito comienza ver luz al final de una semana oscura porque Bryan González entrenó a la par de sus compañeros al igual que Luis Romo.

No hay dudas de que el próximo sábado el Rebaño Sagrado tendrá una verdadera prueba ya que enfrentará al bicampeón de futbol mexicano. Especialmente porque viene de caer ante Cruz Azul, candidato a ganar al campeonato, en un encuentro en el que mereció haberse llevado algo más que un punto en Puebla.

En medio de este contexto, Chivas se alista para enfrentar a Toluca en un Verde Valle calmado y sin varios de sus titulares debido a que se encuentran con la Selección Mexicana. Sin embargo, Gabriel Milito recibió dos importantes noticias.

Bryan González se mantuvo entrenando a la par de sus compañeros. (Foto: IMAGO7)

Por un lado Bryan González, que había terminado lastimado ante Cruz Azul, trabajó a la par de sus compañeros y podrá ser tenido en cuenta por el técnico rojiblanco. Además, en el video que publicó CM del Guadalajara también se lo vio trabajar a Luis Romo, pero todo indica que aún sigue su recuperación.

¿A qué hora se juega Toluca vs. Chivas?

Como se sabe, Chivas enfrentará el próximo sábado a Toluca por la jornada 8 del Clausura 2026 a las 17:00 del Centro de México en el Estadio Nemesio Diez. El partido se podrá ver por Azteca Deportes, mientras que en Estados Unidos por Televisa.