Chivas tiene un brutal inicio en el Clausura 2026 y la afición se ilusiona con lograr la 13, pero sufre ante las bajas que tendrá por el Mundial 2026. En medio de este contexto, Javier Aguirre dio una nueva declaración sobre Luis Romo en la que confirmó, implícitamente, que lo llevará para la cita mundialista porque que comentó que lo llamó para saber la gravedad de su desgarro. La mala noticia es que Gabriel Milito lo tiene descartado, la buena es que es un hecho que Diego Campillo es el mejor reemplazante del capitán.

El momento que vive el capitán del Rebaño Sagrado sin duda es muy bueno debido a que se convirtió en pieza fundamental en el once titular para guiar, desde la zona baja, cada ataque o salida del conjunto rojiblanco. Este enorme momento lo volvió a ser tenido en cuenta por el Vasco, ya que no solo tiene calidad, sino que además puede jugar de mediocampista, contención o defensor. Es decir, un polifuncional ideal para un torneo corto y cambiante como un mundial.

Tras su gran inicio en el Clausura 2026 con Chivas y ver acción con la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, todo indica que Luis Romo va a ser convocado para disputar con México el Mundial 2026. A su vez, si había alguna duda esta tarde dio a entender que integra su lista de 26 jugadores para saber cuál era la gravedad de su lesión.

Luis Romo más cerca de jugar la Copa del Mundo 2026. (Foto: IMAGO7)

“El que no está 100% y no esté jugando no puede. Estoy ocupado en la rehabilitación de seis o siete que están en cirugía. Estuve la semana pasada con Gilberto Mora que está atravesando con problema de pubalgia. A Luis Romo lo llamé para ver la magnitud de su lesión”, expresó el Vasco en conferencia de prensa. De no tenerlo en cuenta, el entrenador del Tri no lo hubiera llamado.

¿Cuántos jugadores de Chivas serían convocados para enfrentar a Islandia?

El último reporte de David Medrano sobre la Selección Mexicana indica que Javier Aguirre mantendría a los mismos nombres que enfrentaron a Bolivia y Panamá, y que había caras nuevas con jugadores de Chivas. Todo indica que Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González serían tomados en cuenta.

A ellos habría que agregar a Ángel Sepúlveda, quien ocuparía el lugar de Germán Berterame, a Omar Govea, que supliría la ausencia Obed Vargas, mientras que Diego Campillo reemplazará seguramente a Luis Romo. A su vez, Alex Ramírez dio a conocer que también podría ser llamado Efraín Álvarez.

Cabe destacar que de estos diez nombres solamente cuatro o cinco serían los jugadores que Chivas perdería para la Selección Mexicana. Es un hecho, para quien escribe, que Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Luis Romo ya tienen asegurado su lugar, mientras que restará saber qué hará Javier Aguirre con Richard Ledezma, el mejor lateral derecho de la Liga MX y de mejor nivel que Jorge Sánchez, y con la Hormiga, atacante que pelea detrás de Germán Berterame y Julián Quiñones.