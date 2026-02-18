Chivas está brillando en la Liga MX gracias a una combinación clave de factores: el gran trabajo del cuerpo técnico, la llegada de refuerzos de calidad y el surgimiento de canteranos que poco a poco han empezado a consolidarse en el primer equipo. De este último grupo, algunos ya son titulares indiscutibles, pero hay otros que merecen más minutos, algo que el propio Gabriel Milito ha reconocido públicamente.

Tras el partido contra el América, el estratega argentino dejó en claro que hay jóvenes del Guadalajara a los que le gustaría darles más participación, mencionando específicamente a Hugo Camberos, Yael Padilla y Santiago Sandoval, tres joyas de la cantera rojiblanca que ya han mostrado su calidad, pero que han tenido minutos muy limitados bajo su gestión.

En el torneo pasado, los vimos poco debido a sus compromisos con la Selección Mexicana Sub-20, incluyendo el Mundial de la categoría. Sin embargo, una vez finalizados estos compromisos, tampoco han tenido mucha actividad en el primer equipo, incluso en el actual torneo. Por ejemplo, Camberos apenas ha disputado 5 minutos de 540 posibles, es decir, menos del 1% del tiempo total en cancha.

Por un lado, esto habla muy bien del once titular y del fondo de armario que tiene Chivas, pues sin realizar grandes rotaciones el equipo ha ganado sus primeros seis partidos. Pero, por otro, es clave darle minutos a los canteranos prometedores si el club quiere seguir produciendo talento propio, por lo que habrá que ver si en los próximos compromisos Milito decide apostar más por ellos.

Hugo Camberos y Yael Padilla fueron buscados por Toluca y Juárez, Chivas los rechazó

Antes del inicio del Clausura 2026, todo indicaba que Yael Padilla y Hugo Camberos sí entraban en los planes de Gabriel Milito, pues Toluca y FC Juárez preguntaron por ellos en calidad de préstamo. Sin embargo, la directiva rojiblanca se negó a dejarlos salir, lo que hacía pensar que tendrían un rol más protagónico en el torneo, algo que hasta ahora no se ha reflejado plenamente en el terreno de juego.