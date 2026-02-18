Armando González es el futbolista mexicano de moda en la Liga MX debido a las grandes actuaciones que está demostrando con el equipo de Chivas, lo que lo ha llevado a ser uno de los mejores delanteros de la actualidad; sin embargo, la leyenda nacional, Hugo Sánchez, le mandó un recadito por televisión.

La Hormiga es el segundo mejor goleador del Clausura 2026 con cinco goles en seis partidos disputados; sin embargo, ha sido señalado en varias ocasiones debido a que ha cometido algunas equivocaciones graves en los partidos del Guadalajara.

Es por eso que el Pentapichichi le pidió que trabaje más en el tema de la contundencia, ya que le dejó en claro que una de sus virtudes es siempre encontrarse en el lugar adecuado para rematar, pero que debe coronarlo con más pelotas al fondo de las redes.

“Gabriel Milito está haciendo un buen trabajo. Armando es joven, pero sí debe de entender que debe mejorar muchísimo el porcentaje de efectividad. El hecho de tener cuatro ocasiones claras de gol, tiene que meter dos por lo menos.

“Lo importante es estar ahí, en el lugar donde vienen las jugadas. Si vienen las jugadas es porque hay buena armonía y el equipo está bien elaborado tanto en ataque y se defiende bastante bien”, explicó el exdelantero en ESPN.

Estadísticas de Armando González en el Clausura 2026