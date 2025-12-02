Si alguien faltaba por opinar sobre la terrible falla de Javier “Chicharito” Hernández ante Cruz Azul era Hugo Sánchez, pero más allá de criticarlo, el “Pentapichichi” salió a respaldarlo ante la lluvia de cíticas que ha recibido.

“Si es un momento difícil para él porque se estaban acomodando las piezas para que ese momento fuese un momento importante para Javier en cuanto a su despedida”, resaltó el exjugador mexicano en el programa ‘Futbol Picante’ de ESPN.

Asimismo, Hugo Sánchez recalcó que CH14 es unb futbolista de mucha personalidad y que todos deberían de apoyarlo en este momento, además de que se ganó el derecho de decidir cuándo poner fin a su exitosa carrera.

“Me parece bien que Javier tiene el derecho de retirarse cuando se le hinchen las narices cuando quiera y donde quiera, pero lo que sí quiero comentar es que me gusta su personalidad, su corazón, su carácter, lo que signifca para México. No porque haya fallado el penalti deja de ser Javier. Tiene mi respaldo y mi apoyo y todos deberíamos estar con él porque ha escrito una página del futbol mexicano a nivel internacional tremendo”, agregó.

“Hay que tener los tamaños como para decir yo lo tiro, porque soy quien soy y he sido lo que he sido y ahora este reto no me tiembla las piernas. Tal vez no se concentró del todo y sí es un error”, concluyó.

¿Qué pasará con Chicharito Hernández tras finalizar su contrato de Chivas?

Solo falta que Chivas haga oficial su salida, pues como no entra en planes de Gabriel Milito para el Torneo Clausura 2026 no será renovado, aunque todavía no tiene pensado en retirarse, según su amigo Sergio Dipp y probablemente regrese a jugar a Estados Unidos, donde ya estuvo de 2020 a 2023 en LA Galaxy.