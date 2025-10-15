Raúl Rangel es uno de los futbolistas más importantes de Chivas y con sus actuaciones se ganó un lugar en la Selección Mexicana. Ayer frente a Ecuador cometió un polémico penal, por lo que Hugo Sánchez, leyenda del futbol mexicano, lo defendió al señalar que quien marcó la falta fue Enner Valencia.

Tras la goleada sufrida ante Colombia Javier Aguirre decidió llevar adelante siete cambios para enfrentar al seleccionado sudamericano. Por este motivo el Tala y Luis Romo ingresaron como titulares para enfrentar al equipo de Sebastián Beccacece.

Frente a Ecuador Raúl Rangel tuvo un buen partido, respondió bien y le cobraron un polémico penal. Tras un fallo en la salida por parte de Romo, Enner Valencia encaró, le quedó atrás el balón y Tala se lo llevó puesto. Tras revisión en el VAR, el atacante ecuatoriano cambió la pena máxima en gol.

Zapopan, Jalisco, 14 de octubre de 2025. , durante un partido amistoso del MEXTOUR 2025, entre la Selección Nacional de México y la Selección de Ecuador, realizado en el estadio Akron. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

Tras lo vivido en el Estadio Akron, Hugo Sánchez defendió al portero de Chivas al señalar que no había sido falta. “Esto para mí no es penalti. Porque perdió el control del balón y él chocó con el portero y era falta contra el delantero”, expresó la leyenda del futbol mexicano en ESPN.

Ricardo Peláez criticó a Luis Romo

Como decíamos, el gran responsable de que Ecuador haya llegado al empate fue Luis Romo con un error defensivo. Tras el partido, Ricardo Peláez lo destruyó en la mesa de futbol picante al señalar que “Defensivamente (México) cumplió porque el gol viene precedido de un error de Romo. Y hablar de Romo tengo que hacerlo porque Romo tenía que haber aprovechado su regreso a la selección como titular, en su cancha, con su gente, con la camiseta de la selección y no aprovechó esta posibilidad. Vamos a ver qué pasa a futuro”.