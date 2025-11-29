Para Chivas no existe un mañana y deberá jugarse el todo por el todo este fin de semana cuando visite a Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para poder conseguir su boleto a Semifinales del Apertura 2025, por lo que Gabriel Milito no se guardará absolutamente nada para este compromiso.

Durante los partidos recientes se generaba polémica debido a que se suscitaban algunas ausencias en las convocatorias por decisión del entrenador argentino; sin embargo, todo cambiará para visitar a La Máquina en el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final.

Es por eso que Milito decidió subir a la convocatoria a un total de 30 jugadores, demostrando la unión que existe en el plantel, por lo que todos los futbolistas realizaron el viaje a Ciudad de México, pese a que estén lesionados o no sean del agrado del cuerpo técnico.

“Otro de los puntos que ha distinguido al Rebaño Sagrado a lo largo del Apertura 2025, es su unión y fortaleza grupal. Por tal motivo, este importante duelo donde están en juego muchas cosas, contará con la presencia de todos y cada uno de los miembros del plantel“, se explicó en el comunicado difundido en la página oficial del club.

Es por eso que jugadores como Diego Campillo, Miguel Tapias o Leonardo Sepúlveda, que se encuentran lesionados, no serán elegibles, pero están entre la baraja de futbolistas. Otros elementos como el Dragón García, Samir Inda o los propios Cade Cowell o Alan Pulido, también aparecen en el listado.

Convocatoria completa de Chivas para la Vuelta contra Cruz Azul

•⁠ ⁠Raúl Rangel
•⁠ ⁠Oscar Whalley
•⁠ ⁠Eduardo García
•⁠ ⁠Alan Mozo
•⁠ ⁠Miguel Gómez
•⁠ ⁠Bryan González
•⁠ ⁠José Castillo
•⁠ ⁠Miguel Tapias
•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda
•⁠ ⁠Diego Campillo
•⁠ ⁠Luis Olivas
•⁠ ⁠Leonardo Sepúlveda
•⁠ ⁠Luis Romo
•⁠ ⁠Daniel Aguirre
•⁠ ⁠Omar Govea
•⁠ ⁠Erick Gutiérrez
•⁠ ⁠Rubén González
•⁠ ⁠Samir Inda
•⁠ ⁠Efraín Álvarez
•⁠ ⁠Santiago Sandoval
•⁠ ⁠Roberto Alvarado
•⁠ ⁠Yael Padilla
•⁠ ⁠Richard Ledezma
•⁠ ⁠Cade Cowell
•⁠ ⁠Isaac Brizuela
•⁠ ⁠Hugo Camberos
•⁠ ⁠Javier Hernández
•⁠ ⁠Armando González
•⁠ ⁠Alan Pulido
•⁠ ⁠Teun Wilke

¿Cuál resultado necesita Chivas para eliminar a Cruz Azul?

El Guadalajara tiene un panorama complicado debido a que en caso de empate en el global, el criterio le favorece a Cruz Azul por quedar en mejor posición en la tabla general de la fase regular del Apertura 2025, por lo que el chiverío necesita ganar, por cualquier marcador, a los celestes en el duelo de Vuelta para asegurar su pase a Semifinales.

¿Cuándo se jugará el juego de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El segundo duelo de la serie entre rojiblancos y celestes se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.