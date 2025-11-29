Para Chivas no existe un mañana y deberá jugarse el todo por el todo este fin de semana cuando visite a Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para poder conseguir su boleto a Semifinales del Apertura 2025, por lo que Gabriel Milito no se guardará absolutamente nada para este compromiso.
Durante los partidos recientes se generaba polémica debido a que se suscitaban algunas ausencias en las convocatorias por decisión del entrenador argentino; sin embargo, todo cambiará para visitar a La Máquina en el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final.
Es por eso que Milito decidió subir a la convocatoria a un total de 30 jugadores, demostrando la unión que existe en el plantel, por lo que todos los futbolistas realizaron el viaje a Ciudad de México, pese a que estén lesionados o no sean del agrado del cuerpo técnico.
“Otro de los puntos que ha distinguido al Rebaño Sagrado a lo largo del Apertura 2025, es su unión y fortaleza grupal. Por tal motivo, este importante duelo donde están en juego muchas cosas, contará con la presencia de todos y cada uno de los miembros del plantel“, se explicó en el comunicado difundido en la página oficial del club.
Es por eso que jugadores como Diego Campillo, Miguel Tapias o Leonardo Sepúlveda, que se encuentran lesionados, no serán elegibles, pero están entre la baraja de futbolistas. Otros elementos como el Dragón García, Samir Inda o los propios Cade Cowell o Alan Pulido, también aparecen en el listado.
Convocatoria completa de Chivas para la Vuelta contra Cruz Azul
• Raúl Rangel
• Oscar Whalley
• Eduardo García
• Alan Mozo
• Miguel Gómez
• Bryan González
• José Castillo
• Miguel Tapias
• Gilberto Sepúlveda
• Diego Campillo
• Luis Olivas
• Leonardo Sepúlveda
• Luis Romo
• Daniel Aguirre
• Omar Govea
• Erick Gutiérrez
• Rubén González
• Samir Inda
• Efraín Álvarez
• Santiago Sandoval
• Roberto Alvarado
• Yael Padilla
• Richard Ledezma
• Cade Cowell
• Isaac Brizuela
• Hugo Camberos
• Javier Hernández
• Armando González
• Alan Pulido
• Teun Wilke
¿Cuál resultado necesita Chivas para eliminar a Cruz Azul?
El Guadalajara tiene un panorama complicado debido a que en caso de empate en el global, el criterio le favorece a Cruz Azul por quedar en mejor posición en la tabla general de la fase regular del Apertura 2025, por lo que el chiverío necesita ganar, por cualquier marcador, a los celestes en el duelo de Vuelta para asegurar su pase a Semifinales.
¿Cuándo se jugará el juego de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?
El segundo duelo de la serie entre rojiblancos y celestes se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.