Para Chivas no existe un mañana y deberá jugarse el todo por el todo este fin de semana cuando visite a Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para poder conseguir su boleto a Semifinales del Apertura 2025, por lo que Gabriel Milito no se guardará absolutamente nada para este compromiso.

Durante los partidos recientes se generaba polémica debido a que se suscitaban algunas ausencias en las convocatorias por decisión del entrenador argentino; sin embargo, todo cambiará para visitar a La Máquina en el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final.

Es por eso que Milito decidió subir a la convocatoria a un total de 30 jugadores, demostrando la unión que existe en el plantel, por lo que todos los futbolistas realizaron el viaje a Ciudad de México, pese a que estén lesionados o no sean del agrado del cuerpo técnico.

“Otro de los puntos que ha distinguido al Rebaño Sagrado a lo largo del Apertura 2025, es su unión y fortaleza grupal. Por tal motivo, este importante duelo donde están en juego muchas cosas, contará con la presencia de todos y cada uno de los miembros del plantel“, se explicó en el comunicado difundido en la página oficial del club.

Es por eso que jugadores como Diego Campillo, Miguel Tapias o Leonardo Sepúlveda, que se encuentran lesionados, no serán elegibles, pero están entre la baraja de futbolistas. Otros elementos como el Dragón García, Samir Inda o los propios Cade Cowell o Alan Pulido, también aparecen en el listado.

Convocatoria completa de Chivas para la Vuelta contra Cruz Azul

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Eduardo García

•⁠ ⁠Alan Mozo

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Miguel Tapias

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Diego Campillo

•⁠ ⁠Luis Olivas

•⁠ ⁠Leonardo Sepúlveda

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Daniel Aguirre

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Erick Gutiérrez

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Samir Inda

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Roberto Alvarado

•⁠ ⁠Yael Padilla

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Cade Cowell

•⁠ ⁠Isaac Brizuela

•⁠ ⁠Hugo Camberos

•⁠ ⁠Javier Hernández

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Alan Pulido

•⁠ ⁠Teun Wilke

¿Cuál resultado necesita Chivas para eliminar a Cruz Azul?

El Guadalajara tiene un panorama complicado debido a que en caso de empate en el global, el criterio le favorece a Cruz Azul por quedar en mejor posición en la tabla general de la fase regular del Apertura 2025, por lo que el chiverío necesita ganar, por cualquier marcador, a los celestes en el duelo de Vuelta para asegurar su pase a Semifinales.

¿Cuándo se jugará el juego de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El segundo duelo de la serie entre rojiblancos y celestes se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.