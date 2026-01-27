Alejandro Manzo y Javier Mier tomaron muchas decisiones complicadas durante este mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026 debido a que decidieron seguir con la limpia del plantel en donde dejaron de lado a muchos jugadores, de los cuales algunos especialistas y aficionados consideran que no debieron de salir de Chivas.

Uno de los jugadores que causó más revuelo por su salida fue Cade Cowell, quien no logró encajar en el esquema que planteó Gabriel Milito para el Guadalajara, teniendo poca participación durante el Apertura 2025, por lo que para este semestre se le encontró acomodo en el New York Red Bull.

El Vaquero llegó a la escuadra de la MLS y de inmediato está generando altas expectativas entre los directivos y aficionados de la escuadra de la Gran Manzana, ya que el mexico-estadounidense ya debutó en un duelo de preparación y se lució con tres asistencias en 45 minutos en el amistoso contra el ST Louis City.

Hay que recordar que Chivas pagó 4 millones de dólares por el 80 por ciento de la carta de Cade Cowell al San José Earthquakes de cara al Clausura 2024; sin embargo, el veloz extremo no pudo ser la solución ofensiva que tanto buscaba la directiva y terminó regresando al futbol de Estados Unidos para este 2026.

¿Cade Cowell todavía es jugador de Chivas?

El Guadalajara alcanzó un acuerdo con el New York Red Bull para negociar el préstamo con opción a compra del Vaquero por todo el año 2026, por lo que el jugador tendrá tiempo para demostrar sus cualidades para tratar de dejar dinero en las arcas rojiblancas el próximo mes de diciembre.

Cade Cowell se despidió de Chivas con gol en Liguilla

Debido a la lesión de Armando González para la Vuelta de los Cuartos de Final contra Cruz Azul, Gabriel Milito decidió darle el voto de confianza a Cade Cowell como centro delantero, en donde tuvo una actuación brillante ocasionando peligro y hasta anotando un gol que hizo soñar a la afición con el pase a Semifinales.