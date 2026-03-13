Chivas ha invertido millones de dólares en la contratación de delanteros de calidad comprobada para resolver el problema de falta de gol en el conjunto rojiblanco, fichando a futbolistas como Chicharito o Alan Pulido que no pudieron convertirse en la solución.

Pese a todo esto, con el surgimiento desde fuerzas básicas de Armando González, el problema habría quedado resuelto debido a su gran efectividad frente a la portería rival, aunque en la directiva y cuerpo técnico saben que es necesario que la Hormiga siga teniendo presión con un elemento de jerarquía, por lo que habrían pensado en Ángel Sepúlveda.

Es por eso que el comunicador Alejandro Ramírez, reveló que el propio Gabriel Milito habría tenido una charla con el Cuate antes de concretar su traspaso, en donde le dejó en claro las expectativas que tenía con su llegada al redil, lanzándole un dardo a otros veteranos que no rindieron en el chiverío.

“A Gabriel Milito le ha gustado mucho la disposición que tiene, la disponibilidad. Cuando platicaron con él, antes de llegar a Guadalajara, incluso Milito tuvo una plática con él para explicarle que el titular, a menos de que tuviera una baja de juego era Armando González y lo traían para reforzar y lo voy a decir textual: ‘lo que otros experimentados no me pudieron dar’.

“Se dieron muchas circunstancias a favor: no estaba a gusto en Cruz Azul, no se sentía valorado, traía una espina de cuando estuvo en Chivas y sabe que haciendo los torneos en muy buen nivel y que se enrrache, sabe lo que puede significar para la afición de Guadalajara y lo que puede proyectar su carrera”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos?

Guadalajara por fin regresará a la cancha del Estadio Akron para el duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 cuando reciba a Santos Laguna, duelo que se jugará el próximo sábado 14 de marzo en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.