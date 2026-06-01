Ángel Sepúlveda dejó un mensaje en Instagram luego de que confirmaran a los cinco jugadores de Chivas que irán al Mundial 2026. El Cuate fue cortado por el Vasco Aguirre en los amistosos ante Panamá y Bolivia.

Este domingo por la noche la Selección Mexicana hizo oficial la lista de convocados para la Copa del Mundo 2026. Tras confirmarse nuevamente a los cinco jugadores de Chivas en la próxima cita mundialista, Ángel Sepúlveda se mostró orgulloso de que sus compañeros vayan a disputar el torneo más importante del futbol.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado es la gran base en el Tri luego debido a que uno solo contará con jugadores actuales, sino con futbolistas surgidos y con pasado en el Guadalajara. Son diez los futbolistas que visten o vistieron en algún momento la playera rojiblanca, motivo que hace enfurecer a gran parte del americanismo.

Tras darse a conocer la noticia Chivas infló el pecho y felicitó a los cinco rojiblancos que irán a la próxima Copa del Mundo. “¡Cinco Rojiblancos que hoy representan con orgullo a más de 130 millones de mexicanos! Por México, por su gente y por el escudo que llevan en el corazón. ¡Vamos por todo en la Copa del Mundo”, expresaron.

Este mensaje fue compartido por Ángel Sepúlveda, quien dejó los egos a un lado a pesar de haber sido cortado por Javier Aguirre, y le mostró su apoyo a sus compañeros en Instagram. “Orgullo. Vivan y disfruten el sueño de todos”, expresó el Cuate a Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Armando González.

Ángel Sepúlveda vino a Chivas para jugar el Mundial 2026

El principal motivo por el que Ángel Sepúlveda decidió salir de Cruz Azul para llegar a Chivas fue para quitarle el puesto a Armando González y pelear por un lugar en la Copa del Mundo 2026. El Cuate no pudo con la Hormiga goleadora, pero se afianzó en un equipo que lo necesitó en la Liguilla del Clausura 2026.