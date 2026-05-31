La Selección Mexicana dio a conocer la lista definitiva de 26 convocados para disputar la Copa del Mundo 2026 y entre los nombres que aparecen en la convocatoria destaca el de Mateo Chávez, canterano de Chivas y una de las jóvenes promesas que logró abrirse camino desde Verde Valle hasta el máximo escenario del futbol internacional.

La noticia tuvo un significado especial para la familia Chávez. Mientras Mateo celebra el sueño de disputar una Copa del Mundo con el Tricolor, su padre, Paulo César Chávez, revivió uno de los episodios más dolorosos de su carrera como futbolista profesional. El histórico exjugador del Guadalajara no pudo contener la emoción al recordar que él mismo quedó fuera del Mundial de Francia 1998, una herida que, según reconoció, lo acompañó durante años.

Por eso, ver a su hijo formar parte de la lista mundialista representa una sensación imposible de describir. “Pues llenos de orgullo, la verdad. Para mí fue una gran emoción. Yo quedé fuera de un Mundial, la verdad que ese es el dolor más grande que yo tuve en mi carrera, quedar fuera de un Mundial. Y hoy ver a mi hijo que forma parte de esta lista, pues me llena de mucho orgullo. Estamos muy contentos, estamos muy felices. Va a ser acá en México y esperemos que a México le vaya muy bien”, expresó Tilón durante una entrevista.

El exmediocampista rojiblanco reveló además que siguió muy de cerca todo el proceso de Mateo en los meses previos a la convocatoria. La incertidumbre, la ilusión y la espera fueron parte del camino que recorrieron juntos hasta recibir la noticia definitiva. “Sí, claro que platiqué con él. Tengo mucho contacto con Mateo. De hecho, acabamos de regresar de Países Bajos y nos tocó convivir un rato con él. Fueron meses de mucho estrés, donde él estaba muy ilusionado, yo también estaba muy ilusionado y toda la familia estaba muy ilusionada. Pero él se ganó su lugar en base a un gran esfuerzo, haciendo muchos sacrificios. No es fácil estar en Europa, vivir un clima tan complicado y estar solo. Gracias a Dios hoy le toca vivir esta parte de lo que es un Mundial”, añadió.

¿Por qué el Tilón Chávez no fue convocado al Mundial de Francia 1998?

La ausencia de Paulo César Chávez en la lista final de México para el Mundial de Francia 1998 fue uno de los golpes más duros de su carrera. Después de consolidarse como figura de aquellas Súper Chivas campeonas de 1997 y formar parte constante del proceso de Manuel Lapuente, el mediocampista integró la prelista mundialista, pero terminó siendo uno de los dos jugadores descartados en el corte definitivo junto a David Oteo. El propio Tilón ha reconocido con el paso de los años que quedarse fuera de aquella Copa del Mundo representó “el dolor más grande” de toda su trayectoria profesional.