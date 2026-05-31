El Rebaño Sagrado no dejó pasar el anuncio de la convocatoria mundialista y dedicó unas palabras a sus futbolistas.

La Selección Mexicana dio a conocer la lista de futbolistas que representarán a nuestro país en la Copa del Mundo 2026, y que contó con cinco elementos del Club Deportivo Guadalajara.

Tras el anuncio, Chivas no tardó en reaccionar y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para reconocer a sus jugadores que fueron considerados para la máxima justa del futbol.

“Cinco Rojiblancos que hoy representan con orgullo a más de 130 millones de mexicanos. Por México, por su gente y por el escudo que llevan en el corazón. ¡Vamos por todo en la FIFA World Cup 2026!”.

¿Qué jugadores de Chivas irán al Mundial con la Selección Mexicana?

Cabe mencionar que los futbolistas de Chivas que lograron ganarse un lugar en la lista definitiva de la Selección Mexicana son: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Señalar que la presencia de los elementos del Rebaño Sagrado en la convocatoria mundialista representa una muestra del trabajo que se ha realizado desde la llegada de Gabriel Milito.