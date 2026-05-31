A través de redes sociales, Chivas destacó la actuación de Tala Rangel y Luis Romo durante el encuentro de preparación frente a Australia.

El sábado pasado, la Selección Mexicana encaró su penúltimo partido de preparación de cara al Mundial 2026 y lo hizo con fubolistas del Club Deportivo Guadalajara en la victoria por la mínima contra Australia.

Raúl Rangel y Luis Romo fueron los únicos rojiblancos que vieron acción, y por medio de redes sociales nuestras Chivas destacaron sus actuaciones frente a la Selección de Australia.

En el caso del “Tala” Rangel, disputó toda la primera mitad del encuentro, demostrando en 45 minutos por qué se ha ganado la confianza de Javier Aguirre, manteniendo su portería imbatida durante su tiempo en el campo.

Por su parte, Luis Romo estuvo en el terreno de juego 74 minutos, registrando un pase clave, dos recuperaciones y un tiro al arco. Además, en el proceso del “Vasco” ha sido utilizado como central, por ello es clave en sus sistema de juego.

¿Qué pasó con Armando González, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado?

Armando González y Brian Gutiérrez no tuvieron participación frente Australia, así que permanecieron en el banquillo durante todo el encuentro, luego de haber sumado minutos en el cotejo contra Ghana.

Respecto a Roberto Alvarado, no fue considerado para este duelo, ya que sufrió una dosificación de cargas, al igual que Raúl Jiménez, pero ninguno corre el riesgo de perderse la Copa del Mundo.