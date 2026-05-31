El referente rojiblanco se refirió a su puesta a punto para la Copa del Mundo, luego de recibir un llamado de atención de Javier Aguirre.

La Selección Mexicana ultima detalles para la Copa del Mundo y este sábado derrotó a Australia en un amistoso de preparación que incluyó a dos jugadores de Chivas como titulares: Raúl Rangel y Luis Romo. Este último, justamente, habló sobre su puesta a punto de cara al Mundial y las pláticas que tuvo con Javier Aguirre.

El capitán y referente rojiblanco se refirió a su preparación física durante este semestre, en el que logró convencer a Javier Aguirre de incluirlo en la lista definitiva para el Mundial. “Sí, la verdad que a veces a uno le cuesta reconocer cuando no ha estado bien de estado físico. Javier (Aguirre) habló conmigo previo a la Copa Oro, me dije que no me miraba bien y también lo tomé de buena manera, un gran reto para mí ponerme bien físicamente”.

Asimismo, Romo también destacó el apoyo del cuerpo técnico rojiblanco: “En Chivas lo aprovechamos. La verdad llegó también un cuerpo técnico muy bueno, que nos priorizó eso, estar bien físicamente porque la forma en que jugamos es muy exigente y creo que eso nos potenció mucho”. En el Clausura 2026, el capitán del Guadalajara jugó sólo 10 partidos.

De hecho, Romo valoró lo hecho en el Rebaño para ganarse el puesto en el Tri: “Si no hubiéramos tenido esa preparación, tal vez no estaría acá. Entonces, también agradecer, al entregarme y al comprometerme también con mi estado físico“, reconoció.

El partido de Luis Romo vs. Australia