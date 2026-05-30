La Liguilla del Clausura 2026 quedará por mucho tiempo en la memoria de la afición rojiblanca como la Liguilla del “hubiera”. Y es que, pese a las cinco bajas que sufrió el Guadalajara por los llamados a la Selección Mexicana, Chivas fue uno de los equipos que mejor futbol desplegó durante la fase final del torneo, compitiendo de tú a tú contra los mejores clubes de la Liga MX. Por ello, resulta inevitable preguntarse qué habría sucedido si Gabriel Milito hubiera podido contar con plantel completo.

Aunque dentro del club saben que ya no hay nada que hacer más que pasar la página, enfocarse en el Apertura 2026 y esperar que la participación de México en el Mundial justifique el sacrificio realizado, una reciente declaración de Roberto Alvarado volvió a tocar una de las heridas más sensibles para la afición rojiblanca, reavivando el debate sobre las ausencias que marcaron la eliminación del equipo.

Durante una conferencia de prensa previa al encuentro amistoso entre México y Australia de este sábado 30 de mayo, el Piojo habló sobre su incorporación a la concentración de Javier Aguirre y todo lo que implicó dejar al Guadalajara justo antes de la Liguilla. En sus palabras quedó claro que, aunque comprendieron la situación, los seleccionados también sintieron frustración por no poder acompañar al equipo en la etapa más importante del torneo.

“Nos hubiera gustado jugar la Liguilla con Chivas, poder estar de cerca con los compañeros. Pero esto ya estaba hablado desde hace tiempo y sabíamos que podía pasar”, dejó en claro el Piojo.

Estas palabras ayudan a entender algo que generó muchas dudas entre los aficionados durante las últimas semanas. La afición rojiblanca se extrañó al no ver mensajes públicos de apoyo de los seleccionados hacia sus compañeros durante la Liguilla, lo que provocó algunas críticas. Sin embargo, las declaraciones de Alvarado dejan entrever que sí estuvieron pendientes del equipo y que la eliminación también les afectó emocionalmente mientras se encontraban concentrados con el Tricolor.

Roberto Alvarado confiesa que tuvieron miedo de llegar tarde a la concentración de la Selección

Además de hablar sobre la Liguilla, Roberto Alvarado también se refirió al conflicto que existió entre Chivas y la Selección Mexicana cuando Amaury Vergara pidió a los jugadores convocados presentarse primero en Verde Valle antes de acudir al CAR. El extremo rojiblanco reconoció que aquella situación generó incertidumbre dentro del grupo, pues existía el temor de llegar tarde a la concentración y que eso pudiera afectar sus posibilidades de asistir al Mundial 2026. Finalmente todo se resolvió sin consecuencias, pero quedó claro que fueron momentos de mucha tensión para los futbolistas involucrados.