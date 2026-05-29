El presidente del Guadalajara estaría aprovechando una situación muy particular con la directiva de Xolos para facilitar las negociaciones.

El Clausura 2026 recién concluyó el pasado fin de semana y hoy, Chivas está a punto de sacudir todo el mercado de fichajes al avanzar satisfactoriamente en búsqueda del fichaje de Kevin Castañeda, en donde Amaury Vergara habría realizado una jugada maestra frente a la directiva de Xolos.

Este viernes se dio a conocer que el Guadalajara estaría muy cerca de concretar el traspaso del mediocampista de Tijuana como refuerzo para el Apertura 2026, en donde ambas directivas estarían negociando e inclusive, el Rebaño podría meter a alguno de sus jugadores para aminorar el costo.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, destapó que la cúpula del chiverío estaría presionando a la gente de Xolos con el tema de la renovación del patrocinador del frente del jersey, por lo que la familia Hank estaría mostrándose más accesible para negociar a Kevin Castañeda.

“Hace un par de semestres, Tijuana fue muy rígido en su postura por Efraín Álvarez de que ‘no acepto intercambios, dinero o nada’. Y Chivas puso el dinero suficiente, pero esta vez, se han mostrado más flexibles los Xolos.

“Supongo con que tiene que ver con que se tiene que renovar la relación con Caliente, para que se extienda el tiempo de patrocinio al frente de la playera y esto ayuda a que se pongan de modito.

“La relación con Xolos es buena, con los dueños es una buena relación y para mantener a Caliente al frente del Guadalajara, tiene que existir una buena relación en todos los niveles. No es de extrañarse que Amaury Vergara pueda utilizar esa buena relación comercial que tienen para sacar una ventaja deportiva”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto dinero gana Chivas por portar la marca Caliente en el jersey?

Hay que recordar que la casa de apuestas tiene gran influencia dentro de la Liga MX al ser patrocinador oficial de la competencia y aparecer en la mayoría de los clubes; sin embargo, por aparecer en el jersey del Guadalajara, la marca desembolsa cerca de 7 millones de dólares anuales según reportes del diario Excelsior en 2024.

Caliente es el sponsor principal de Chivas en su indumentaria (IMAGO 7)

¿Cuándo arrancará la pretemporada de Chivas?

Después de la dolorosa eliminación en Semifinales del Clausura 2026, el Guadalajara arrancó su receso vacacional, el cual se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que están citados los futbolistas para realizar exámenes médicos y físicos para posteriormente dar comienzo a la pretemporada rumbo al Apertura 2026.