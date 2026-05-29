A pesar de su arraigo con México, Santiago Giménez no cumpliría con uno de los requisitos establecidos por Chivas.

Cuando un aficionado de Chivas propuso en redes sociales modificar los estatutos del club para permitir la llegada de Santiago Giménez, surgió el debate sobre una de las reglas más emblemáticas de la institución rojiblanca.

La discusión tomó fuerza luego de que el delantero de la Selección Mexicana revelara en rueda de prensa que suele seguir los resúmenes de los partidos del Club Deportivo Guadalajara. Sin embargo, más allá del deseo del seguidor, existe un obstáculo reglamentario que impediría que el atacante pudiera vestir la camiseta del Rebaño Sagrado.

Si bien, el “Bebote” representa a México, y ha desarrollado gran parte de su carrera en nuestro país, nació en Argentina, una condición que no encaja con los lineamientos establecidos en Verde Valle.

Los estatutos de Chivas señalan que únicamente pueden formar parte del primer equipo futbolistas mexicanos por nacimiento, así como los jugadores por nacionalidad mexicana por ascendencia.

Santiago Giménez no puede jugar con Chivas.

Cabe mencionar que esta política ha sido una de las principales señas de identidad del Club Deportivo Guadalajara y es considerada por muchos aficionados y periodistas como uno de los elementos que hacen único al equipo.

De acuerdo con un comunicado del Rebaño Sagrado: “Para modificar los estatutos del club se requiere el 100% de los votos de sus accionistas. Es decir, Grupo Omnilife más el resto de los socios minoritarios”.

Ramón Morales no comparte los estatutos de Chivas

En febrero pasado, en entrevista con FOX Sports Radio, Ramón Morales mencionó que le gustaría ver a Santiago Giménez defender los colores de Chivas, por lo que se manifestó contra los estatutos de la institución.

“Yo creo que Santi Gimenez quiere mucho a México, a pesar de que puede estar en Argentina, él siente un amor por México y por ende juega en la Selección y es mexicano, ahí si pudiera él jugar en el Guadalajara, ahí están los estatutos, aveces los comparto y aveces no.”