El atacante estelar del Tricolor demostró que tiene confianza plena en el delantero de las Chivas tras lo mostrado en estos torneos en el Rebaño.

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca, por lo que la plantilla de la Selección Mexicana ya está integrada por completo, por lo que una de las figuras, Raúl Jiménez, demostró su confianza en Armando González pese a que está viviendo sus primeros partidos con el combinado nacional.

El Lobo de Tepejí demostró su liderazgo en el vestidor del Tricolor, por lo que habló abiertamente de las cualidades que tiene la Hormiga, asegurando que está convencido de que podrá replicar lo que ha hecho en el Guadalajara con el conjunto comandado por Javier Aguirre.

“Tiene las capacidades, tiene las cualidades para marcar muchos goles en Selección. Lo ha demostrado en Chivas este año y medio que lleva siendo un delantero importante y creo que tiene las cualidades para poder hacerlo también”, declaró el delantero del Fulham en día de medios con el Tricolor.

Santiago Giménez también lanzó halagos por la Hormiga

“Siento que él me puede aprender mucho, pero yo también le puedo aprender muchísimo a él. Es un delantero que está encendido, tiene un olfato goleador increíble y si bien no he seguido mucho los partidos por el tema de horarios y eso, siempre trato de ver resúmenes y siempre que veo resúmenes, la Hormiga hace gol.

“Entonces es un gran delantero, tiene un futuro increíble y yo que por ahí tengo un poco más de edad, lo único que quiero es que le vaya muy bien y que voy a estar para él para lo que necesite. Somos mexicanos, somos familia y quiero lo mejor para él”, declaró el Chaquito en día de medios del Tricolor.

¿Quiénes serán los delanteros de México en el Mundial?

El próximo lunes 1 de junio se dará a conocer la lista final de 26 futbolistas; sin embargo, se tiene previsto que Javier Aguirre cuente con Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Guillermo Martínez y la Hormiga González, por lo que se rumora que Germán Berterame sería el sacrificado.