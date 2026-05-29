El comunicador de TV Azteca causó revuelo al sugerir que los felinos deberían idear un proyecto mirando el que hizo el Guadalajara, además de admitir que el Rebaño fue perjudicado en el Clausura 2026.

Chivas fue una sorpresa para propios y extraños debido a la rapidez con la que construyó un proyecto poderoso y protagonista en la Liga MX, por lo que algunos especialistas como Christian Martinoli ya los ponen como ejemplo a seguir por otros clubes de menor jerarquía, como por ejemplo los Pumas.

El narrador estelar de TV Azteca lanzó una serie de declaraciones en donde se dijo complacido con que tanto los universitarios como el Guadalajara regresen a los primeros planos del futbol mexicano, aunque lo difícil será mantenerse en esos puestos de elite.

Es por eso que Martinoli aseguró que el conjunto de la UNAM debería voltear a ver cómo construyó su proyecto el chiverío, en el que los jugadores de fuerzas básicas juegan un papel importante en el esquema de Gabriel Milito.

“Qué bueno que los dos están medio de regreso (Chivas y pumas. El tema es: ya llegaron: ¿Ahora cómo te mantienes? (…) Pumas se tendría que ver reflejado en el proyecto del Guadalajara con base en: ¿Cómo utilizo a más canteranos de calidad?”, explicó el comunicador en el podcast Farsantes con gloria.

Christian Martinoli, convencido que Chivas fue perjudicado en el Clausura 2026

“Acá hay gente que dicen que Huiqui y compañía no hubieran avanzado si Chivas no se quedan sin cinco seleccionados. Estaba relativamente alterada la Liguilla por el simple hecho de que ya sabíamos de antes, lo sabíamos de mucho antes. No es que en la fecha 16 se hayan enterado de que se les iba a ir la gente.

“Que después no sirva para una chingada para la Selección, ya es otro tema. Que decidieron en la Liga y la Federación que así tenía que ser, así fue. Que el más perjudicado fue el Guadalajara, sin duda alguna. Si te quitan la mitad del equipo, cómo chingados no va a ser perjudicado.

“Chivas va a ser, tengo clarísimo que con Gabriel Milito, va a ser protagonista el próximo año“, concluyó el comunicador.