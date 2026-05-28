La cantera de Chivas continúa siendo reconocida como una de las más importantes del futbol mexicano. A lo largo de los años, el Guadalajara se ha caracterizado por impulsar futbolistas jóvenes al primer equipo y convertirlos en piezas importantes tanto dentro de la Liga MX como en el extranjero. Ahora, ese modelo volvió a recibir elogios desde Europa.

André Bayardo, futbolista mexicano que actualmente milita en las inferiores del Rayo Vallecano de España, destacó en diálogo con AS el trabajo formativo del Rebaño y aseguró que otros clubes del país deberían seguir el ejemplo rojiblanco en cuanto a oportunidades para juveniles se refiere.

“Lo que me gusta ver desde fuera es ese tipo de jugadores tan jóvenes y también que los técnicos les den la confianza para que se desarrollen y se fogueen en Primera División. Eso es algo vital. Ojalá se hiciera más seguido y en todos los equipos. Que tomen ejemplo a Chivas. Es un equipo que siempre saca jugadores buenos. ¿Por qué no hacer lo que Chivas hace, si eso le resulta?”, expresó el mexicano durante una entrevista.

Bayardo también cuestionó que muchos equipos no se animen a apostar por jugadores jóvenes, incluso cuando destacan en categorías menores. Para el mediocampista, el futbol mexicano todavía suele poner demasiadas trabas antes de darle espacio a nuevos talentos: “Si hay una cantera Sub 23 que es muy buena y luego el primer equipo no es tan bueno. ¿Por qué no le das la oportunidad a los de la 23 (Sub) que jueguen unos partidos, que vean cómo es el juego con otros jugadores ya con muchísima experiencia? Dicen ‘no, es que está muy pequeño’. Si es bueno y está para jugar, mándalo, ¡mándalo!”, sentenció.

Bayardo puso a Ariel Castro como ejemplo

Además, André Bayardo recordó los enfrentamientos que tuvo contra el Guadalajara en Fuerzas Básicas y reiteró la buena impresión que le dejó el nivel de los juveniles rojiblancos. “Me tocó algunas veces jugar contra Chivas y es una cantera impresionante. También creo que hay un jugador de un Cruz Azul que se llama Ariel Castro; él estaba en Chivas y me tocó enfrentarlo un par de veces. Lo veo y digo ‘¿cómo no está jugando a Primera División ahora? Son cosas de los técnicos, pero ojalá se dieran más oportunidades. De verdad, creo que el mexicano tiene un hambre de jugar al fútbol con garra”, concluyó.