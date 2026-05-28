Chivas ya trabaja en la planeación del próximo torneo, aunque la principal preocupación de la afición rojiblanca sigue siendo el futuro de Armando González. Y es que la Hormiga ya recibió ofertas provenientes de Europa en meses anteriores, mismas que decidió rechazar para terminar el Clausura 2026 con el Guadalajara y posteriormente enfocarse por completo en el Mundial con la Selección Mexicana.

Sin embargo, las posibilidades de que el delantero rojiblanco dé el salto al futbol europeo después de la Copa del Mundo son muy altas. Incluso, su sueño de llegar al Atlético de Madrid podría tomar fuerza debido a la posible salida de Julián Álvarez rumbo al Barcelona, club que estaría dispuesto a pagar cerca de 100 millones de euros por el delantero argentino para convertirlo en una de las grandes bombas del mercado.

Aunque por ahora todo se mantiene en el terreno de la especulación, la salida de Julián Álvarez obligaría al Atlético de Madrid a buscar un nuevo delantero y además le dejaría una enorme cantidad de dinero disponible para invertir. Por ello, no sería descabellado pensar que el conjunto colchonero pudiera pagar los 15 millones de dólares que Chivas pediría para dejar salir a Armando González rumbo al futbol europeo.

Además, la relación emocional de la Hormiga con el Atlético de Madrid es algo que él mismo ha dejado claro en distintas entrevistas y apariciones públicas. Armando González ha confesado en varias ocasiones que el equipo español con el que más se identifica es precisamente el Atleti, incluso por encima del Real Madrid y el Barcelona. Y aunque eso por sí solo no garantiza absolutamente nada, sí es verdad que el delantero rojiblanco ya ha despertado interés de clubes europeos gracias a su nivel y proyección.

La afición del Atlético de Madrid conoce a Armando González y lo ven con buenos ojos

Las constantes declaraciones de Armando González mostrando su simpatía por el Atlético de Madrid, además de las ocasiones en las que ha aparecido públicamente usando camisetas del conjunto colchonero, han provocado que muchos aficionados del Atleti ya tengan ubicada a la Hormiga y vean con buenos ojos un posible fichaje. Por ello, en caso de que realmente exista un acercamiento después del Mundial, la operación podría resultar positiva tanto para el jugador como para Chivas y el club español.