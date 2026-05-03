Mientras Chivas se alista para la vuelta contra Tigres, Armando González descansa para llegar al 100% para disputar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana. En medio de los rumores sobre su posible salida a Europa, la Hormiga reveló que es un fiel seguidor del Atlético Madrid.

Es casi un hecho que el Rebaño Sagrado va a perder al atacante en el próximo torneo luego de que haya anotado 24 goles en un temporada. Es más, se sabe muy bien que rechazó una oferta millonaria del CSKA de Moscú y que hay varios clubes de Alemania que pretenden quedarse con sus servicios en el próximo mercado de pases.

En medio de este contexto, Armando González mantuvo una entrevista con Sport en el que señaló que le gustaría jugar en el Barcelona. “Sí, claro, ¿a quién no le gustaría? El Barça es uno de los mejores equipos de la historia. Para mí, el equipo de Guardiola es mítico, y lo que están haciendo ahora con Hansi Flick también es muy importante. Cualquier jugador quiere llegar ahí. Si se da, estaría muy agradecido”, declaró.

Armando González afirmó que le encanta el Atlético de Madrid. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, cuando le consultaron si era más del Barsa o del Real Madrid confesó que le gusta un tercer equipo. “Va a sorprender, pero soy del Atlético de Madrid. Mi padre pasó un tiempo en Madrid y nos traía cosas del Atlético a mi hermano y a mí, y me gustó mucho. Además, me gusta el estilo del Cholo Simeone: la entrega, la lucha, no rendirse nunca, ir partido a partido”, respondió.

Armando González habló de Lamine Yamal

En la misma entrevista la Hormiga afirmó que le gustaría jugar con Lamine Yamal. “Sí, ¿a quién no? Creo que es de los mejores del mundo actualmente, y lo que hace semana tras semana es increíble. Me gustaría tenerlo como compañero. Poder jugar con los mejores del mundo creo que es uno de mis objetivos, y Lamine Yamal es uno de ellos, entonces si Dios me da la fortuna de poder jugar con él, será algo muy bonito”, cerró.