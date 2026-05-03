Chivas no estuvo a la altura de las circunstancias ante Tigres y puso en riesgo su continuidad en la Liguilla luego de haber perdido por 3-1 en Nuevo León. Tras el partido en el Estadio Universitario, Fernando Cevallos, periodista identificado con el Rebaño Sagrado, afirmó que el equipo de Gabriel Milito mereció perder.

No hay dudas de que el Guadalajara jugó su peor partido, porque el entrenador argentino confirmó que su idea era defender la ventaja que ya tenían en la previa por haber finalizado mejor en la tabla de posiciones. Por esta razón cedieron el control del balón a un equipo que fue letal durante 30 minutos de juego.

Tras lo sucedido en el Estadio Universitario en el que Chivas perdió claramente por 3-1 ante Tigres, Fernando Cevallos señaló que fue una merecida derrota. “Tigres fue muy superior y justo vencedor, eliminatoria muy cuesta arriba para Chivas para la vuelta en casa”, comentó el periodista identificado con el Guadalajara en X.

¿Qué resultado necesita Chivas para avanzar a Semifinales?

Tras perder por 3-1 ante Tigres, el Guadalajara de Gabriel Milito necesita quedarse con una victoria por dos goles de diferencia para al menos igualar el marcador global y avanzar a Semifinales por mejor puesto en la tabla general de posiciones.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. Tigres por la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se llevará adelante el próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Akron. El partido está pactado para jugarse a las 19:07 del Centro de México.