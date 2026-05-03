La serie de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 entre el Atlas y Cruz Azul no solo dejó intensidad dentro del campo, también encendió la polémica fuera de el, debido a que Jesús Orozco Chiquete se convirtió en tendencia en redes sociales luego de protagonizar un tenso altercado con un aficionado en el Estadio Jalisco.

Si bien no vio acción en el partido de Ida, el exjugador del Club Deportivo Guadalajara fue captado desde un palco protagonizando un intercambio de insultos con un seguidor rojinegro, en una escena que no tardó en viralizarse.

De acuerdo con el video que circula en redes sociales, todo se originó en medio del clima tenso del encuentro, cuando presuntas provocaciones desde la tribuna habrían detonado la reacción del defensor mexicano.

“Me pelas la ver…, en esta y en la otra vida”, dijo Jesús Orozco Chiquete

Cabe mencionar que el hincha de los Rojinegros del Atlas intentó bajar la intensidad afirmando que solo se trataba de futbol, pero también elementos de seguridad intervinieron para que la situación no se saliera de control.

¿Cuándo es el partido de Vuelta entre Chivas y Tigres?

Por otro parte, el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo el sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.