Chivas viene de caer por 3-1 ante Tigres en la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla y la serie le quedó cuesta arriba ya que necesita ganar por dos goles de diferencia en el Estadio Akron. Tras lo sucedido en el Volcán de Nuevo León, Luis García le confirmó una verdad que le dolerá al Guadalajara ya que analizó que el equipo de Gabriel Milito es un proyecto consolidado y prometedor en su futuro a diferencia de su presente en el Clausura 2026 por la gran cantidad de bajas.

No hay dudas de que el Guadalajara fue duramente afectado por la gran cantidad de ausencias que tiene por la convocatoria de la Selección Mexicana y los lesionados. Por decisión del Vasco Aguirre el Rebaño Sagrado no puede contar con Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, y Armando González, mientras que en recuperación se encuentran Daniel Aguirre y Hugo Camberos.

Tras lo vivido en Nuevo León es un hecho que Chivas deberá luchar más de la cuenta en la vuelta ya que para avanzar a la Semifinal necesita ganar por dos goles diferencia. En medio de este contexto, Luis García señaló que el equipo de Gabriel Milito tiene un prometedor futuro y no un gran presente.

“Un proyecto que me parece que Milito prácticamente levantó de la ruina, ¿no? De cascajo, de migajas que se veía cayendo a pedazos. Armó un grandísimo proyecto que me parece que su futuro es mucho más promisorio que su presente más allá de aportar cinco jugadores a la Selección Nacional, Guadalajara llevaba muchísimas, pero muchas Copas del Mundo sin que eso sucediera”, analizó el Doctor en las plataformas de Azteca Deportes.

Y agregó: “Hay que aplaudir el proyecto de Guadalajara. ¿Tiene chance remontar? Por supuesto que sí, lo decía Villa Villa, no perdió un solo partido, empató dos nada más en su estadio, metió 20 goles, recibió tres. Es un fortín, pero otra vez tenía el equipo titular, no lo va a tener, veremos si re si recupera algunos”. Sin dudas un análisis que toda la afición no va a poder tolerar porque se quiere lograr ahora la 13 con o sin seleccionados.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. Tigres por la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se llevará adelante el próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Akron. El partido está pactado para jugarse a las 19:07 del Centro de México.