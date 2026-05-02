Chivas sufrió una dolorosa derrota en su visita al Estadio Universitario para enfrentarse a Tigres en la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, en donde evidentemente la afición rojiblanca terminó furiosa por el resultado, por lo que en redes sociales señalaron al culpable.

Sin duda no fue la mejor actuación del Guadalajara en el semestre, ya que Gabriel Milito tuvo que hacer muchas adecuaciones en su cuadro titular, situación que los felinos supieron aprovechar para imponer sus condiciones y quedarse con el triunfo por 3-1.

Sin embargo, al término del partido, decenas de aficionados rojiblancos se lanzaron en contra de la Selección Mexicana de Javier Aguirre por llevarse a cinco jugadores del Rebaño para una concentración en la que estarán incompletos, decisión que no gustó entre los aficionados.

Hay que recordar que todos los futbolistas del Guadalajara que fueron citados por el Tricolor se encuentran de vacaciones y deberán reportar con la Selección el próximo 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento.

¿Quiénes fueron los convocados que perdió Chivas para la Liguilla?

Raúl Rangel

Luis Romo

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Armando González

¿Cuándo se jugará la Vuelta entre Chivas y Tigres?

El duelo de Vuelta por el pase a las Semifinales se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron, duelo que se disputará en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.