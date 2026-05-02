Gabriel Milito no está dispuesto a cambiar su estilo de juego pese a las ausencias por lesiones y los llamados a Selección Mexicana, por lo que sus Chivas siguen siendo ofensivas en la cancha de Tigres y encontraron su recompensa en el Volcán.

El Guadalajara trató de sorprender con un pase al espacio de Richard Ledezma, misma que recibió Ricardo Marín con el pecho, controló el esférico tras tener un contacto con el defensor felino, y sacó un zurdazo para vencer a Nahuel Guzmán.

La polémica surgió cuando los jugadores de Tigres exigieron una falta del ‘4K’, quien después de controlar el esférico, pisó accidentalmente a Rómulo, causándole una herida; sin embargo, el VAR no consideró que fuera una falta, sino una acción de la jugada, por lo que se ratificó el gol.

¿Cuándo se jugará la Vuelta entre Chivas y Tigres?

El duelo de Vuelta por el pase a las Semifinales se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron, duelo que se disputará en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.