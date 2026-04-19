La goleada de Chivas por 5-0 ante Puebla no solo sirvió para sumar tres puntos claves en la tabla de posiciones, sino también para dejar atrás las dudas de los últimos dos partidos. En ese contexto, Ricardo Marín valoró la respuesta colectiva del equipo y destacó la importancia de haber reaccionado a tiempo en un tramo decisivo del torneo.

“Contento, contento por la oportunidad porque yo creo que el equipo hizo muy buen trabajo. Nos sacamos una espinita de que no dimos nuestra mejor actuación el fin de semana pasado y el profe habló con nosotros, dijo que este partido era importante para revertir eso y así lo hicimos”, expresó el delantero, poniendo el foco en la autocrítica y la capacidad de respuesta del grupo.

Además del resultado, Marín también se refirió al objetivo que se trazó el plantel en la recta final del campeonato, donde el liderato aparece como una meta concreta. “Sí claro, como te digo, teníamos el objetivo de terminar en primer lugar, que está en nuestras manos. El profe nos lo hizo saber así y estamos muy contentos de que lo podemos cumplir”, aseguró.

En paralelo, el atacante no dejó de lado la relevancia que implica la clasificación a la próxima Concachampions 2026: “Sí claro, al final es un campeonato internacional que esta institución, con lo grande que es, tiene que estar peleando y esperemos que así sea y que estemos ahí el próximo año”, comentó sobre el boleto para la próxima edición.

Ricardo Marín destacó la competencia interna en Chivas

Por último, Marín remarcó la competitividad interna del plantel y su disposición para aportar en cualquier circunstancia. “Sí claro, es lo que te venía diciendo, que es la dinámica que tiene el equipo, que el que esté lo puede hacer de la mejor manera y tiene que brindar lo mejor de sí para el resultado del equipo”, concluyó, reflejando el espíritu colectivo que sostiene el buen momento rojiblanco.