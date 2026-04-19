Para Mateo Chávez, la distancia no es impedimento para sentirse cerca de Chivas. El canterano rojiblanco se consagró campeón de la Copa de los Países Bajos 2025-2026 con el AZ Alkmaar, que goleó 5-1 al NEC Nijmegen en la final disputada en De Kuip, Róterdam. En medio de ese logro —el quinto título copero del club y el primero desde 2013—, su historia volvió a enlazarse con el Rebaño a través de una confesión cargada de emoción.

“Y pues la verdad es que me dio como este de fomo, como si yo hubiera sido campeón con Chivas, porque hay mucho, mucho canterano aquí”, expresó el futbolista mexicano, evidenciando que la consagración que vivió en Países Bajos inevitablemente lo llevó a imaginarse ese mismo escenario, pero vestido de rojiblanco.

El Tiloncito profundizó en esa sensación al comparar lo que significa levantar un título en distintos contextos. “No, es que también se siente especial porque yo creo que el de México, la Copa ahora es un orgullo por lo que representas, pero aquí pues la verdad es que me dio como este fomo, como si yo hubiera sido campeón con Chivas”, reiteró, reforzando esa conexión emocional con el club que lo formó.

“Porque hay mucho canterano aquí y pues cuando les ves las caras, pues de la satisfacción que ellos tienen, pues es lo que yo me imaginaría yo si hubiera sido campeón en Chivas y eso lo hace especial, ¿no?”, añadió, en palabras que no hacen más que subrayar cuánto pesa Guadalajara en su recorrido, incluso en medio de un logro europeo.

AZ Alkmaar se impuso por goleada; Mateo Chávez no tuvo minutos

Mientras tanto, el AZ Alkmaar se impuso por 5-1 en la final de la Copa de los Países Bajos frente a NEC Nijmegen para quedarse con el título. Aunque Mateo Chávez no sumó minutos y permaneció en el banco de suplentes, sí que disputó tres partidos correspondiente a la consagración de su equipo.