La incertidumbre en torno al futuro de Chicharito Hernández sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Luego de varios meses sin equipo tras su salida de las Chivas de Guadalajara, el delantero mexicano decidió romper el silencio y referirse públicamente a las versiones que apuntaban a un posible retiro del futbol profesional.

El histórico goleador de la Selección Mexicana utilizó sus redes sociales para responder preguntas de sus seguidores, en un formato directo que dejó definiciones llamativas. Entre ellas, una de las más esperadas: su continuidad en el futbol. La consulta fue clara y su respuesta, también.

“¿Por qué hacen tanto esta pregunta? ¿Me extrañan? ¿Quisieran que siguiera jugando? No, sólo en las cáscaras de los domingos y así, en el barrio, no’más”, expresó el atacante en un tono de broma.

El propio Chicharito matizó esa declaración con otra frase que volvió a abrir el interrogante. “No me he retirado gente, muy pronto les daré noticias”, agregó, en un mensaje que generó confusión y mantiene en vilo a sus seguidores sobre su futuro inmediato.

¿Por qué se fue Chicharito Hernández de Chivas?

Cabe recordar que Chicharito Hernández quedó libre tras finalizar su segunda etapa en Chivas, un ciclo que no cumplió con las expectativas deportivas. Desde entonces, no se incorporó a ningún club para el Clausura 2026, lo que alimentó las especulaciones. Ahora, con sus propias palabras, el delantero deja una certeza ambigua: no cierra del todo la puerta a lo que pueda venir.